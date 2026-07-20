İstanbul Fatih'te Şehsuvar Bey Mahallesi Işıl Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİNA BOŞALTILDI VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALINDI

Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Müdahale esnasında binada bulunan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, polis ekipleri de sokağı kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı.

YARALI İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinden bir görevli çalışma sırasında yaralandı. Yaralı itfaiye eri, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. Binada hasara yol açan yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için ekiplerce inceleme başlatıldı.