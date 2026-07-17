İstanbul'un Fatih ilçesinde gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. Çemberlitaş Mahallesi Divan Yolu Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, çatıdan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALEVLER BİNAYA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine hızlıca intikal eden itfaiye ekipleri, alevlerin 4 katlı binanın içine ve çevredeki yapılara sirayet etmesini engellemek amacıyla yangına zaman kaybetmeden müdahalede bulundu. Söndürme çalışmaları yürütülürken, polis ekipleri de Divan Yolu Caddesi üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olası bir acil duruma karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

BAZ İSTASYONUNDA HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan ilk kontrollerde, binanın çatısındaki baz istasyonunda maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Polis ekipleri, baz istasyonunda çıkan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.