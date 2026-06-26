İstanbul'un Fatih ilçesi Şehsuvar Bey Mahallesi Kadırga Hamamı Sokak'ta yer alan beş katlı bir iş hanının bodrum katında saat 04.30 sıralarında yangın meydana geldi. Bodrum kattan dumanların yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahalesi sırasında binanın bodrum katında küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Yangında hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. İş hanında maddi hasara yol açan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.