İstanbul'da gerçekleşen 6.2'lik depremde zarar gören ve yıkılmaya yüz tutmuş ahşap yapılı bir bina akşam saatlerinde çöktü. Binanın çökmesiyle beraber arama kurtarma ekipleri de harekete geçti.

Bina içerisinde herhangi birinin olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmazken müdahalenin hızlıca yapılması olası zararların önlenmesi için önemli bir durum oluşturdu.

SEBEP HENÜZ BİLİNMİYOR

Fatih'te Balat bölgesinde Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'taki iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Binanın hemen bitişiğindeki binada yaşayanların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.