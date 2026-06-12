İstanbul'un Fatih ilçesinde sabah saatlerinde üç motosikletin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere beş kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Kırmızı Işık İhlali Sonrası Gerçekleşti Olay, saat 05.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Sofular Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sofular Caddesi üzerinde yeşil ışıkta bekledikten sonra kırmızı ışıkta geçiş yapan 34 DOS 187 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan 41 ASK 298 plakalı motosiklete çarptı. Bu sırada arkadan gelmekte olan 34 MT 3573 plakalı bir diğer motosiklet de kazaya karışan iki motosiklete arkadan çarptı.

Soruşturma Başlatıldı Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerde bulunan beş kişi yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.