Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki emekli polis memuru Mehmet Ali Yıldırım, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü eşi Süheyla Yıldırım (61) ve kızı Elif Gülşah Yıldırım (27) ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kontrolden çıkarak büyümesi üzerine Mehmet Ali Yıldırım, belindeki silahı çekerek eşine ve kızına kurşun yağdırdı. Yıldırım, aile fertlerini katlettikten hemen sonra aynı silahı kendisine doğrultup tetiği çekerek intihar etti.

Olay Yerinde Hayatlarını Kaybettiler

Adresten yükselen silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, adresteki 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Psikolojik Tedavi Gördüğü Ortaya Çıktı

Yaşanan trajedinin ardından çarpıcı ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. Çiftin arasında bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşandığı, eşi Süheyla Yıldırım’ın memleketi Kahramanmaraş’ta bulunduğu ve henüz geçtiğimiz cuma günü eve geri döndüğü öğrenildi. Dehşet saçan emekli polis Mehmet Ali Yıldırım’ın ise bir süredir uyku bozukluğu ile aşırı sinir şikayetleri sebebiyle psikolojik tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı.