Olay, 18 Temmuz 2026 tarihinde Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Bali Paşa Yokuşu’nda meydana geldi. İki altın kuryesinin, yanlarında getirdikleri 4 kilogram altının çalındığını bildirmesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin iki farklı kuyumcudan toplam 4 kilogram altın sipariş ettiği, ziynet eşyalarını teslim aldıktan sonra kasaya koyduğu ve “para çekip geleceğim” diyerek iş yerinden ayrıldığı belirlendi.

Yaklaşık iki saat boyunca geri dönmeyen şüpheli üzerine kuryelerin kasayı kontrol ettiği, kasanın arka kısmının açık olduğunu ve koridora açıldığını fark ettikleri tespit edildi. Çalınan altınların 14 ayar ziynet eşyası olduğu ve piyasa değerinin yaklaşık 300 bin dolar olduğu belirlendi.

2 AYLIK PLAN VE KILIK DEĞİŞTİRME DETAYI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, iş yerindeki güvenlik kameraları incelendi. Şüphelinin bir suç ortağının, handa bulunan ve kutuyla kapatılan bir delikten kasadaki altınların bulunduğu çantayı alarak kaçtığı ortaya çıktı.

Ekipler, kendisini “Peter Savich” olarak tanıtan bir kişinin olaydan yaklaşık 2 ay önce ofis kiralayarak çanta satış dükkânı açtığını tespit etti. Şüphelinin bu süre boyunca her gün kılık değiştirdiği, hatta kaşlarını boyayarak farklı görünümlerle iş yerine geldiği belirlendi.

DELİLLER AĞAÇLIK ALANDA BULUNDU

Polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheliyi Zeytinburnu’nda boş bir araziye kadar takip etti. Şüphelinin girdiği ağaçlık alandan çıkmadığının tespit edilmesi üzerine bölgede arama yapıldı. Aramalarda bir peruk, gözlük, gömlek ve yakılmaya çalışılmış bir cep telefonu ele geçirildi. Bu bulgular, şüphelinin kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığını ortaya koydu.

DENİZ KENARINDA PİKNİK YAPARKEN YAKALANDI

Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şüphelinin Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi’nde sahilde piknik yaptığı sırada yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Tigran P. (54), olay sırasında giydiği tişört ve alnındaki yara izinden teşhis edilerek Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

SUÇ ORTAĞI DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında şüpheliye yardım ettiği belirlenen Henrik S. (36) de gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 2’ye yükseldi. Şüpheli Tigran P., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Ancak yanında çalışan kadın ile altınları teslim eden iki kurye tarafından sesinden teşhis edildi.

Şüphelinin kalp hastası olduğu ve emniyetteki sorgusu sırasında sık sık rahatsızlandığını belirtmesi üzerine doktor kontrolünde tutulduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, çalınan altınların bulunmasına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.