İstanbul’un Fatih ilçesinde, Molla Fenari Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda çalışan personel, 6 Mayıs günü iş yerinin çöplerini dışarı çıkarırken dalgınlıkla yaklaşık 200 bin dolar değerindeki pırlantaların bulunduğu poşeti de attı. Çöp poşetini alan kağıt toplayıcısı A.A., olay yerinden uzaklaştı.
İş yeri sahibi, kısa süre sonra ürün sayımı sırasında eksiklik olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek pırlanta dolu poşeti alan kağıt toplayıcısını tespit etti.
Polisin kısa sürede yakaladığı A.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında "kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf" suçundan işlem başlatılan A.A., serbest bırakıldı.
Yaklaşık 200 bin dolar değerindeki pırlantalar eksiksiz şekilde iş yeri sahibine teslim edildi.