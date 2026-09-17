Olay, gece saatlerinde Şehremini Mahallesi Mevlanakapı Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Y.E.E., iş yerine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Polis ekiplerinin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda saldırıyı Y.E.E.’nin (39) gerçekleştirdiği, yanında O.Ü.’nün (32) bulunduğu belirlendi. İkilinin olay yerine C.K.’nin (57) kullandığı taksiyle geldikleri ve saldırının ardından aynı araçla bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla 3 şüpheli, kısa süre sonra Atikali Mahallesi Sarıağa Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

HUSUMET NEDENİYLE SALDIRI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olayın, Y.E.E. ile B.Ç. (38) arasında daha önceden yaşanan husumet nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Yakalanan Y.E.E., O.Ü. ve C.K.’nin tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Tehdit” ve “Mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.