İstanbul Fatih'te gece saatlerinde komşu esnaflar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olay, saat 23.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Camii Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşu iki esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflardan biri yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, vurulan kişilerden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer kişi ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SOKAK KAPATILDI, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağın girişlerini güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı çalışmasının ardından silahı ateşlediği değerlendirilen 1 şüpheli gözaltın alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.