İstanbul Fatih’in Ali Kuşçu Mahallesi Musannif Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MAHSUR KALANLARI KURTARDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu, binada mahsur kalan 1'i çocuk olmak üzere toplam 4 kişi güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Alevlerin arasında kalarak dumandan etkilenen 4 kişiye ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, daha sonra tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürülen yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.