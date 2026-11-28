İstanbul'un Fatih İlçesi Molla Fenari Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu, 30 Eylül'de hırsızların hedefi oldu. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kuyumcunun kepenk kilidini kırarak iş yerine girdiğini belirledi. Görüntülerde, içeri giren 2 şüphelinin vitrinde bulunan yaklaşık 4 kilogram altın ziynet eşyasını alarak dışarıda kendilerini bekleyen suç ortaklarıyla birlikte kaçtığı görüldü.

ÖNCE 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçarken kullandığı otomobil, Başakşehir'de bir ara sokakta terk edilmiş halde bulundu. Aracı temin ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, kuyumcu soygununu gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Fatih, Bağcılar ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler arasında bulunan M.A.'nın, daha önce işlediği suçlardan dolayı hakkında 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.