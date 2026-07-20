Fatih'in Molla Gürani Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı park halindeki bir motosiklete çarparak durabildi.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, kaldırımda bulunan 32 yaşındaki Cemal El Kasım'a çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan polis memurları H.T. ile S.B. ve yaralanan yaya Cemal El Kasım, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, 18 Temmuz saat 14.20 sıralarında yaşanan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.