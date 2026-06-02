Olay, saat 21.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Molla Gürani Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın 4'ncü katında bulunan masaj salonunda meydana geldi. İddiaya göre, müşteri olarak mesaj salonuna gelen Ufuk Sirel düşerek kafasını çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, Sirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Sirel'in cesedi, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş yerine gelerek incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, masaj salonunu mühürledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.