Yangın, saat 14.00 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Adnan Menderes Vatan Bulvarı’nda, Aksaray istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 34 HZG 530 plakalı minibüsün sürücüsü, motor bölümünden duman yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine aracı emniyet şeridine çekerek minibüsten indi.
Kısa süre sonra minibüs alev almaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüs kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
İtfaiyenin çalışması sırasında bölgede yoğun trafik oluştu. Yangına müdahalenin tamamlanması ve minibüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.