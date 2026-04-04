İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesi Cerrahpaşa Mahallesi'nde yer alan 3. derece arkeolojik sit alanındaki 2 katlı ahşap bir binada kaçak kazı yapıldığını belirledi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, bina içerisinde define arayan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Ekiplerin bina içinde yaptığı incelemelerde 5,5 metre derinliğinde bir kazı alanı tespit edildi ve kazı çalışmalarında kullanılan aletlere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli soruşturma başlatıldı.