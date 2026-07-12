İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Çuhacıoğlu Sokak'ta 10 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında sokakta yalnız yürüyen bir kadına yönelik taciz ve zorla alıkoyma girişimi iddiası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaşlarının 18'den küçük olduğu belirtilen 3 şüpheli, sokakta tek başına ilerleyen kadının önünü keserek etrafını sardı. Şüphelilerin, kadına dokunarak taciz ettikleri, çantasını zorla alıp karıştırdıkları ve ardından kadını zorla yanlarında götürmeye çalıştıkları iddia edildi. Bir süre devam eden gerginliğin ardından kadın ve 3 şüpheli yürüyerek gözden kayboldu.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Sokakta yaşanan bu olayı fark eden bir taksi şoförü, cep telefonunun kamerasını açarak yaşananları saniye saniye kaydetti. Çekilen görüntülerde, 3 kişinin kadının etrafını kuşattığı, içlerinden birinin kadına dokunduğu ve kadına ait çantayı alarak içini karıştırdığı net bir şekilde görülüyor. Görüntü kayıtlarında ayrıca, şüphelilerin bu davranışlarından rahatsız olan kadının, kendisine yaklaşan kişilerden birinin yüzüne tükürdüğü anlar da yer alıyor.

TAKSİ ÜCRETİNİ ÖDEMEDEN İNMİŞLER

Olayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan taksi şoförü, şüpheliler hakkında başka bir iddiayı daha dile getirdi. Sürücü, kendi aracına binen bu 3 şüphelinin, yolculuk sonunda taksi ücretini ödemeden araçtan inerek uzaklaştıklarını öne sürdü. Yaşanan olayın ardından adli makamların inceleme başlatması bekleniyor.