Suriyeli sığınmacılar, dün İstanbul Fatih’te Esad’ın devrilişinin yıldönümünde Suriye bayrakları açarak kutlama yaptı. Söz konusu kutlamalarda Fatih'te kalabalık gruplar halinde Suriye bayraklarının açıldığı da görüldü.

"NEDEN VATANINIZDA KUTLAMA YAPMIYORSUNUZ?"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidardan devrilmesinin yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'daki Suriyeli sığınmacıların kutlama yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Suriyeli sığınmacılar İstanbul Fatih’te Beşar Esad’ın devrilmesinin yıldönümünü kutluyor. Neden bu kutlamayı dönüp vatanınızda yapmıyorsunuz?"

Suriyeli sığınmacılar İstanbul Fatih’te Beşar Esad’ın devrilmesinin yıldönümünü kutluyor.

KAÇ SURİYELİ SIĞINMACI ÜLKESİNE DÖNDÜ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024'te Esad yönetiminin devrilmesiyle 578 bin Suriyelinin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak dönüş yaptığını bildirdi. Yerlikaya, 2016–2025 döneminde ise toplam 1 milyon 318 bin Suriyeli’nin geri dönüş yaptığını aktardı.