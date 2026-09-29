Olay, saat 20.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağışın ardından 2 katlı ahşap metruk binanın arka bölümünde kısmi çökme yaşandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan kontrolde çökmenin binanın arka kısmında meydana geldiği belirlendi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Belediye ekipleri, olası bir tehlikeye karşı binanın çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.