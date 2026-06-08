İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Aksaray Meydanı'nda 5 Haziran tarihinde meydana gelen olayda, Irak uyruklu bir turiste ait olan ve içerisinde 11 bin dolar ile 150 bin Irak dinarı bulunan çanta otobüste çalındı. Mağdur turistin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz incelemeler sonucunda, hırsızlık anının otobüsün araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı tespit edildi. Kamera kayıtlarında, şüphelinin otobüsten ineceği sırada kendi eşyalarının yanı sıra turiste ait para dolu çantayı da alarak hızla bölgeden ayrıldığı görüldü.
Görüntülerden kimliği ve eşkali belirlenen yabancı uyruklu şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, şahsın yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu saptadı. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.