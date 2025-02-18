İstanbul Fatih'te, Sultanahmet Binbirdirek Mahallesi'nde bir otelin önünde toprak kayması sonucu yol çöktü. Olay, dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Şantiye alanındaki toprak kayması sonrası, otel çalışanları şerit çekti. Ancak şerit çekildikten kısa bir süre sonra yol, şantiye alanına doğru çökmeye başladı.
O anlar, otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Şans eseri olayda yaralanan olmadı, ancak çevredeki otel çalışanları bir süre panik yaşadı.
Olay nedeniyle yol trafiğe kapatıldı ve belediye ekipleri, olayın ardından bölgede çalışma başlattı. Yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.