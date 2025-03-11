Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından görüşmelere başlanan Fatih Tekke kente geldi.
Bordo-mavili takım resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fatih Tekke ile görüşmelerin başlandığını duyurmuştu.
Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yuvana hoş geldin Fatih Sultan Tekke" ifadeleri kullanıldı.
Havaalanında kısa bir açıklama yapan Fatih Tekke kendisini karşılayan taraftarlara şunları söyledi, "Bir saniye kaybedecek vaktimiz yok. Sizleri çok seviyorum. Bu süreci hep berabere anlatacağız inşallah"
Yeni Teknik Direktör Fatih Tekke, bugün saat 14.45’te Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ve Şenol Güneş’in de katılımıyla Papara Park’ta basın toplantısı düzenleyecek.