Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Bodrum FK’yı normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Öncelikle tur atladığımız için mutluyuz. Hiç beklemediğimiz anlar yaşadık ve çok yorulduk. Fiziksel olarak çok yoğun bir maç oldu. Top bizdeyken olumlu şeyler, beklentimin üzerinde olabilir, gayet iyi denemelerimiz oldu ama top rakipteyken takım savunması ile ilgili daha iyi olmamız lazım. Oynadığımız rakibimizle ilgili de Bodrum FK yeni teknik adamıyla beraber bir düzen içerisinde ve ciddi geçiş takımı. Rakibin pozisyonu var denilmez ama yaptığımız hatalardan dolayı 2 gol yedik. Daha fazla denemeliyiz, daha cesur oynamalıyız. Ama maçın benim açımdan olumsuz tarafı, ön alan baskısının lokasyon dediğimiz konumlanmasında birkaç oyuncunun hata yapmasından dolayı bekleme durumu ve karşılama durumuna geçtik, bu bizim istediğimiz bir şey değildi. Ama neticesinde oyuncularımın özellikle giren çıkan tüm genç, tecrübeli hepsinin belki de buna ihtiyacı vardı. Çok zor durumda arkadaşı, takımı için koşma, taraftarı, camia için koşma, mücadele etme, oyunun son bölümünü de bu şekilde tamamladık. Bu benim için çok olumlu. Bazen çok şey söylersiniz, içerde birlikteliği sağlayamayabilirsiniz ama bazı anlar yaşarsınız ki, bu anlar benim için bizim için değerliydi. Yorulduk. Şimdi hemen bunu bir tarafa bırakıp önümüzde yine çok zor bir maç var. Her maçımızın zor olacağını söylemiştim zaten. Çok zor bir maç var, dinleneceğiz ve hafta sonu Fenerbahçe maçına hazırlanacağız” dedi.

"BEN İYİ KOKULAR ALAMADIM"

Maçta hakem yönetimine ilişkin bir soruya da yanıt veren Tekke, “Canlı yayında da söyledim. Oyuncularıma söylediğim şey var hakemlerle ilgili. Hakemlerle ilgili teknik hayatımın başında söyleyeceğim şeyler var, dedim. Kısa ve öz. Ben iyi kokular almadım açıkçası. Kenardan iyi kokular almadım. Bu kadar” diye konuştu.

Maç içinde oyuncu değişikliklerinde oyuncuların beklentilere cevap verip vermediğine ilişkin bir soruya Fatih Tekke şu şekilde yanıt verdi:

Eksik kaldığımız, rakibin eksik kaldığı, yorulduğumuz anlar, değişikler, hafta sonu maç var. Bütün hepsini düşündüğünüzde ben de hayatımda herhalde böyle bir maç bir daha herhalde oynamam. Değişiklikler, hiç hayatlarında belki de o mevkilerde oynamamış oyuncular oralara çekmeler hepsi de çok ciddi cevap verdiler bence. Oyunun son bölümünde futbolla ilgili konuşacağım şeyleri az önce ifade ettim. Oyunun son bölümünde artık mücadele ve duyguyla oynadık. Yani 9 kişiyle sistemi ben henüz bilmiyorum. Dolayısıyla öyle bir şey planlamamıştım açıkçası. Belki de bundan sonra planlamam gerekiyor yani. 9 kişiye kadar bir formasyon planlamam gerekiyor Trabzonspor açısından. Oyun içerisinde geneliyle ilgili söyledim, tekrar edeyim. Top bizdeyken çalıştığımız hemen hemen 3 gol de bir hafta önce de söylemiştim bunu çizili set hücumlarından oldu. Bu kimsenin umurumda olmayabilir. Benim için çok değerli. Bunları çok daha fazla çok daha kaliteli yapmak durumundayız ve bunu yapacağız. Yapabilecek oyuncularımız var. Rakipteyken top, az önce de söyledim zaten, çok olumlu değil. Çünkü baskı şeklimiz belki de 5’inci dakikada 10’uncu dakikada konumlanmadan dolayı hata yapan oyuncularımız 1-2 tane vardı o konuda. Dolayısıyla benim hiç hoşuma gitmeyen bekleme durumuna, karşılama durumuna geçtik. Maç da böyle bitti. Şu an konuşmamız gereken bence bu oyuncuların, giren çıkanların verdikleri emek, bu zor durumda böyle bir galibiyet almaları, tur atlamaları çok değerli. Ve bizi mutlu etmesi lazım. Yayın öncesi de söyledim. Biz şampiyon olacağız. Şampiyon ligi finaline doğru adım adım gideceğiz. Söylemesi kolay, ben inanıyorum ama. Bu insanlar buranın çocukları bunu yapar. Bu sene diyorum kızacağız, ona, hakeme, bana, oyuncularıma… Bu sene sezonu son bölümü ile geçtik. Bu sene biraz sabır diyorum” dedi.