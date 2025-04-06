Trabzonspor ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu. Maç sonunda bordo mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tekke’nin açıklamaları şu şekilde:

“Bugün oyun olarak kesinlikle kazandık. Fenerbahçe'nin ilk yarı bir şutu vardı, iç sahadaki en etkisiz kaldıkları maç oldu. İkinci yarı beklerken, penaltı oldu. Olabilir. İlk yarıda da kritik bir pozisyon vardı. Beraberlikten sonra bize yakışmayan goller yedik. En iyi oyunumuzu oynadık ama buna rağmen 4 gol yedik. Takım savunması çok önemli, bu maçı unutarak önümüze bakmalıyız. Camiamızı üzdük, umarım bir daha böyle bir sonuç almayız."

"Pozitif ve değişen şeyleri görüyorum. İlk yarıdaki oyunumuzu görmezden gelemeyiz. Bunu yapan oyuncularım, gayet iyi becerdiler. İkinci yarının başı ve belki penaltı pozisyonu konuşulmalı."