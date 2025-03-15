Trabzonspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir FK’yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor’un oyun şeklinin bu olmadığını ama galibiyetten dolayı mutlu olduklarını aktaran Fatih Tekke, “3 gün içerisinde çalıştığımız şeyleri hatırlatma fayda var. Konumlanma çalışmıştık. Bugün oyun genelinde beklemedik. Etkinlik dışında konumlanmamız iyiydi. Top rakipteyken ön alan baskılarımız iki şekildeydi. Çağdaş hocanın yerleşmesi çok iyi. Kendisi beğendim bir hoca. Bugünkü maçın hikayesi 'Allah lütfetti' diyelim. Uğurcan’ın kırılma anındaki camiaya olan katkısı. Görünmeyen çok oyuncu var. Genel hatlarıyla Trabzonspor’un oyun şekli tabii ki bu değil. Skora baktığınız zaman herkes olumlu şeyler söyleyebilir. Ben öyle bakmıyorum. Bugün bir şeycikler bekliyordum. Onlar oldu diyebilirim. Galibiyet hepimizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.

"KAVGA EDELİM BERABER"

Birlik olmaları gerektiğini söyleyen Tekke, “3 gün içerisinde sadece top rakipten ön alan baskısı ve ön alan baskısını kıran bir takım olarak oynamaya çalıştık. Topla oynama konusunda 2’nci yarıda kırmızı kartın oluşu diyebilirim. Deplasmanda galip gelemeyen takım ve hocanın ilk maçı. Hayatımın her anında kendimi oynamaya çalışan biriyim. Hayattan keyif alın. Oynadığınız oyundan keyif alın. Antrenmana iyi ki var deyip gelin. Kavga edelim beraber. Bu toprakların en önemli özelliği budur. Kavga edelimden kastım bir yumruk olabilmek için birlik olmanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY BELİRGİNLİK"

Kendisi için en önemli şeyin belirginlik olduğunu söyleyen Fatih Tekke, “Kendimize ait olan bazı oyun felsefeleri var. Benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesi ön alan baskısı. 90 dakika bunu yapabilmek çok mümkün değil. Bunu rakibin durumlarına karşı bir sürü detayı var. Oyuncuların hepsinin net ismini bile söyleyemiyorum. Onlar da bizimkini bilmeyebilir. Oyun felsefesi olarak dışarıdan gördüğünüzde bir düzen olacağını söylüyorum. Oyuncuların isteği ve arzusuyla olacak. Bir netlik olacak. Özkan Sümer‘in söylediği gibi ‘her şey belirgin olmalı’. Benim için en önemli şey belirginlik. Bu belirginliği topa sahip olarak yapabiliriz. Ritim bulmamız lazım. Ritim için bunun çok tekrarı gerekiyor” sözlerini sarf etti.

Maçtaki 3 golün de kenar hücumlarından gelmesi hakkında konuşan Tekke, “Merkez hücumu yapmayı da severim. Bunun ülke futbolunda çok denemeyen bir adamım. Bunun için ciddi tekrar, benzer oyuncularla çok tekrar edilmiş olması gerekiyor. Rakibi bir şekilde hareket ettirdiğimizde kenar hücumu yapmış oluyorsunuz. Genel hatlarıyla topa sahip olmak isteyen bir teknik adamım. Bu da genel hatlarıyla kenarlara hakim olmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"HEYECANLANMAYA BİLE FIRSATIM OLMADI"

Trabzonspor’a geldikten sonra heyecanlanmaya bile fırsatının olmadığını dile getiren Fatih Tekke, “4.5, 5.5- 10.5 detayları bilmiyorum. Gel dediler çok hızlı geldim. Heyecanlanmaya bile fırsatım olmadı. Bugün Çağdaş hoca için olumsuz tezahüratlar oldu. Gayet de iyi oynadı. Ülke böyle bir ülke. Futbol adına konuşmaya çalıştığınızda cezalandırılıyorsunuz. Bugün Fatih Tekke’nin bence etkisi yok. Çok az. Klopp, ‘Bana 4 yıl verin’ demişti. Ben şimdi buradan bana 4 ay verin desem ne dersiniz ? Kim veriyor ki… Oyunla kimse ilgilenmiyor. Ülkedeki teknik adamların hepsi bir torbanın içerisinde. Nasıl seçiliyor çok net. Kolay bir iş değil. Zamana ihtiyaç var. Taraftarımız bana kızsın istiyorum. Aynı duyguları paylaşıyorum. Fatih Tekke bile isteye bu camiaya zarar vermek istemez. Bunu biliyorlar. Kendi evlatlarınıza güvenin. Çağdaş’a güvenin. İyi çünkü… İyilere yardımcı olun” dedi.

"MAÇ MAÇ GİTMEK ZORUNDAYIZ"

Hedefleri doğrultusunda maç maç ilerlemeleri gerektiğini belirten Fatih Tekke, “Öncelikle maç maç gitmek zorundayız. Kupada belli bir hedefimiz var. Onu yakalamalıyız ancak kolay değil. Yakın zamanda oynayacağımız önemli maçlar var. Her maç bizim zor olacak. Takımın içerisinde oyuncularla bireysel olarak çok konuşmadım. Kalmak isteyen, gitmek isteyen oyuncular konusunda bir adım atmadık daha. Trabzonspor topraklarında oyuncu her zaman yetişir ve çıkar. Onlara dokunmak ve geliştirmek önemlidir. Bunları doğru şekilde ilerletmemiz lazım. Problemleri saymak istersek çok var. Kısa sürede neyi düzelmemiz gerekiyor buna yoğunlaşmamız lazım. Camia ve insanların yaptığı yanlışları tekrar gündeme getirmeye gerek yok. Taraftara ve camiaya olan borcumu ödemem lazım. Benim sadece tekrar ve tekrar yapmam gereken çalışmaya devam etmek” sözlerini kullandı.

Fatih Tekke sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Çıkan oyuncuyla böyle temasa girmek istemem. Bugün yaptım onu. Kendim gibi davranıyorum. Bugün Fatih Tekke ve ekibi çalıştı ama etkisi birazdı. Oyuncularım, taraftar, duygu… Hepsine teşekkür ederim. Başta da Uğurcan kaptanımıza teşekkür ederim. Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Moralimiz yerine geldi.”