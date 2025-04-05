Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yarınki F.Bahçe maçının taktiğini hazırladı. 300 günlük deplasman fobisini bitiren, Fırtına’yı kupada yarı finale taşıyan Tekke, sarı lacivertlilerin karşısına da İstanbul’un üç büyük takımına karşı 519 günlük galibiyet hasretine son vermek için çıkacak.
Tekke, G.Saray’ın Türkiye Kupası’nda F.Bahçe’yi mağlup ettiği maçı analiz etti. Karadeniz ekibi, orta alanı kalabalık tutup, bu bölgede üstünlüğü ele almak istiyor. Lundstram ve Mendy’ye Ozan Tufan destek verecek. Visca ile Zubkov sık sık içeri kat ederek en uçtaki Banza’ya gol pozisyonu hazırlayacak.