Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve ligde 34 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Galibiyetin ardından bordo mavililerinde teknik direktör Fatih Tekke, önemli açıklamalarda bulundu.

'GURUR DUYUYORUM'

Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Tekke, "Bugün kavgadan kaçmadık. Allah'a şükür devam ediyoruz. Bu çocuklar alkışı hak ediyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Göztepe'nin son iki yıldaki oyun planını ilk yarıda büyük ölçüde bozduğumuzu söyleyebilirim. Bu kadar eksiğe rağmen iyi çalıştık ve maç bizim kontrolümüzde geçti. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar, rakibin baskısını artırdı. 10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu'yu mecburen defansa çekmek zorunda kaldık." sözlerini sarf etti.

'BU ÇOCUKLAR ALKIŞI HAK EDİYOR'

Oyuncularını öven Tekke, "Bu çocukların alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Bu çocuklar, benim oyuncularım... Onlarla gurur duyuyorum. Otelde odam ön tarafa bakıyordu. Sabahtan akşama kadar bizi bekleyen çocuklar vardı. O umudu veren bu çocuklar. Bu çocuklar alkıştan başka bir şey hak etmiyor. Eksiklerimiz var ama o da zamanla alakalı." dedi.

'HERKESİN ORTAK KARAR VERDİĞİ POZİSYON'

Galatasaray - Samsunspor maçındaki el pozisyonu hakkında konuşan Fatih Tekke, "Ülke futbolunda herkesin ortak karar verdiği bir pozisyon üzerinden insanların güveni sarsılıyor." ifadelerini kullandı.