Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor ve Galatasaray'ın teknik direktörleri ile kaptanları ortak basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya "Muslera güzel Türkçe konuşuyor. İçeride konuştu. Türkçe konuşsana. Güzel konuşuyorsun" şeklinde seslendi.

Fernando Muslera ise Fatih Tekke'nin bu sözlerine "Hocam zor. Türkçe biliyorum ama konuşmak biraz zor" yanıtını verdi.

FATİH TEKKE: ÖNÜMÜZDE AVRUPA İÇİN HEDEF BİR MAÇ VAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, büyük bir gün ve önemli bir maç olacağını belirterek, sezon içerisinde dalgalanmalı bir performansın ardından önlerinde Avrupa için hedef bir maç olduğunu kaydetti.

Taraftarlı mutlu etmeleri gerektiğini ve bir özür borcu olduğunu belirten Tekke, "Yarın hepimiz için güzel ve büyük bir gün. Sezon içerisinde dalgalanmalı bir performans. Biz geldikten sonra bu durum bir nebze duruldu. Önümüzde Avrupa için hedef bir maç var. Bu maç için bazı oyuncularımızın aşırı oynama istediği var. Taraftarlımızı mutlu etmemiz lazım. Onlara bir özür borcumuz var. Ne kadar zor olursa olsun Avrupa’ya gitmemiz lazım. Ama önümüzde bir Galatasaray gerçeği var. Çok önemli, pahalı ve zorlu bir rakip. Ama karşılarında da çok istekli bir Trabzonspor var. Hak edenin kazandığı, her şeyin sahada kaldığı bir maç olsun. Biz kupayı çok istiyoruz. Gücümüzden daha fazla mücadele edip bunu almaya çalışacağız. 10 haftalık periyotta olumlu ve pozitif şeyler var. Bulunduğum süre içerisinde oyuncularıma vermek istediğim ve aldığım şeyler beklediğimin çok üzerinde. Avrupa’ya gitme tabi ki çok önemli. Bizim buraya geliş amacımız oyun üzerine biraz daha düşünebilmek. Bizim yarın yapacağımız şey rahat olmak ve Trabzon şehri gibi mücadele etmek. Sonuç önemli ama önce mücadele. Bunu da oyun oynayarak yapma ve rahatlama ihtiyacımız var. Mücadele edeceğiz ve bunu da yarın göstereceğiz. Fatih Tekke olarak, teknik adam olarak kulübe verdiğim ve vereceğim şeyler olarak konuşacak olursak oyunun bir plan, birkaç plan üzerine oynanabilmesini konuşabiliyor olmamız lazım. Ülke olarak bunu konuşmamız lazım. Geldiğimiz ilk toplantıda söylediğim şey, oyuncularıma güveniyorum. Ama anlar bazen belirleyici olur. Benim tarihe geçmekten ziyade çok çalışarak başarılı olma hedefim var. Kupa bu yol için başlangıç olabilir. O yüzdem kupayı kazanmak istiyoruz’’ diye konuştu.

UĞURCAN ÇAKIR: SEZONUN EN KRİTİK MAÇINA ÇIKACAĞIZ

Trabzonspor takım kaptanı Uğurcan Çakır ise, sezonun en kritik maçına çıkacaklarını ve taraftara bir kupa hediye etmek istediklerini ifade ederek, "Sezonun en kritik maçına çıkacağız. Kupayı alarak Avrupa kupalarına katılmak ve kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz. Bu sezon lig istediğimiz gibi olmadı. O nedenle sezonun en kritik maçını oynayacağız. Kendimi iyi hissediyorum. Son antrenmana katıldım. Yarın için hazır hissediyorum. Yarın takım olarak elimizden geleni yapacağız. Ben altyapıya katıldığımda Muslera Galatasaray kalecisiydi. Şimdi karşılıklı oynuyoruz. Çok önemli ve Türk futboluna çok şey katmış bir kaleci. Umarım ben de onun gibi başarılar kazanarak önemli bir kaleci olurum" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: BU HAFTA İKİ KUPA BİRDEN ALMA DURUMUMUZ VAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zor bir maç olacağını ve güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ifade ederek, bu hafta 2 kupayı birden alma durumları olduğunu o yüzden gereken mücadeleyi göstereceklerini söyledi.

Buruk, hak edenin kazandığı ve futbolun konuşulduğu bir maç olmasını temenni ederek, ‘’Bizim için zor bir maç olacak. Cumartesi günü birbirimizi biraz daha tartmış olduk. Çok başa baş bir maç oldu. İlk yarı Trabzon’un pozisyonlar, sonra ikinci yarı performansı ile kazandığımız bir maç. Yarın da çok önemli bir maç var. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz çok istekli, zor bir maç olacak. Hak edenin kazandığı, futbolun konuşulduğu bir maç olacak. Bu hafta 2 kupayı birden alma durumumuz var. O yüzden gereken mücadeleyi göstereceğiz. Yeterince dinlendik, psikolojik olarak iyi durumdayız. Final maçı her iki takım için de önemli. Bu ortamlarda her iki takım da kolay motive olabiliyor. O nedenle bir de motive bir şekilde maça odaklanmak istiyoruz. Kendi oyun anlayışımız var ama rakibin durumuna göre de planlar yaptık ve maç içerisinde de yapıyoruz. Mücadele gücü yüksek, oyun adına da zorlu bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor takım olarak ve özellikle hücum anlamda iyi bir takım. Biz de aynı şekildeyiz, iyi bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz. Gaziantep’te daha önce 1 yıl çalışmıştım. O yüzden burada oynamak benim için önemli. Umarım yarın güzel bir maç olur. Ve kazanan taraf biz oluruz. Çok güzel bir statta oynayacağız. Ben buradayken stat yapım aşamasındaydı’’ dedi.

FERNANDO MUSLERA: HEDEFLERİMİZDEN BİRİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Galatasaray takım kaptanı Fernando Muslera ise, büyük bir maçın kendilerini beklediğini ve galip gelmek istediklerini ifade ederek, hedeflerinden birisi için de mücadele edeceklerini söyledi.

Muslera, "Hedeflerimizden biri için mücadele edeceğiz. Büyük bir maç bizi bekliyor. İnşallah galip geliriz. Uğurcan kendisini kanıtlamış bir kaleci. Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu ve elinden gelen her şeyi yapıyor. Taraftarlar onu çok seviyor. Galatasaray tarihinin parçası olabilmek benim için çok önemli. Galatasaray’ın en çok kupa kazanan oyuncusu Bülent Korkmaz önemli bir figür. Yarın kupa alırsak onu geçmek çok önemli olacak’’ diye konuştu.