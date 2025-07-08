Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekke, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan askerlere rahmet dileyerek, "Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Tekke, yoğun bir antrenman programı içerisinde yeni sezon çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Hemen hemen 10'uncu antrenman falan oldu. Bugün milli takımdan dönen oyuncularımızla ilk kez bir aradayız, tam takım. İstediğimizin çok üzerinde bir fiziksel kapasiteyle oyuncularımız hazır bir şekilde geldi." diye konuştu.

LİGE TEMPOLU HAZIRLANMAYA ÇALIŞIYORUZ

Antrenmanların çok yoğun olduğunu vurgulayan Tekke, "Yine gelenlerle bu tempomuz, yoğunluğumuz devam edecek. Hafta sonu bir hazırlık maçı olacak. Ondan sonra Erzurum biliyorsunuz. Orada da yoğunluğumuz devam edecek. Hazırlık maçlarımız olacak. Lige hızlı, tempolu bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tekke, bordo-mavili takımın sezon öncesi hazırlık maçlarının belli olduğunu aktararak, "Hemen hemen hepsi, tarihleri belli. Bazı takımların belki sıralamasında bir değişik olabilir ama yanılmıyorsam Erzurum'da 5 tane. Burada cumartesi yapacağımız Tiflis maçıyla beraber 6 olacak. Bu şekilde planladık." ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE SABIRLI OLUNMASI GEREKİYOR

Transfer çalışmalarına ilişkin olarak geldikleri günden itibaren birçok oyuncu izlediklerini belirten Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onuachu ve Pina geldi. Pedro aramızdan ayrıldı. Genç arkadaşlarımız da var. Aslında geldiğimiz günden itibaren izlediğimiz oyuncular var. Birçok oyuncuyla temasa geçtik. Açıkçası maliyet olarak uymayanlar var, gelmek istemeyenler var. Birçok sorunla karşılaştık. Bu sorunlar halen devam ediyor ama mevki olarak çok net, istediğim şeyler belli. Özellikle başkanımız da bu konuda benim kadar yoruldu, benden fazla yoruldu da desem yeridir. Dolayısıyla çok yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor."

Tekke, transfer çalışmalarında daha sabırlı olunması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz oyuncular var ama malumunuz ülke futboluyla ilgili dışarıdan bakış, menajerlerin tutumları, kulüplerin istekleri, kendi durumumuz derken bütün hepsini bir araya getirdiğimizde bazen zorluklar çekebiliyoruz. Biraz daha böyle bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Bu arada tabii bunu da söylemek lazım, kalacaklar-gidecekler mevzusu ki yani biraz önce, buraya gelmeden önce tüm takıma söylediğim ifadeler var. Fatih Tekke olarak bir oyuncuya 'git' demek benim çok tarzım değil ama oyuncunun performansının istenmediğini söylemek bu çok daha doğru geliyor bana."