Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, 882 gün sonra ilk derbi galibiyetini alarak büyük bir sevinç yaşadı.

"ATEŞ, LİMAN, RÜZGAR..."

Bordo-Mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke de bu galibiyete edebi bir şekilde yaklaştı... Tekke, "Burada yanan 'ateşi' söndürdük, sonra 'limana' çektik, şimdi 'rüzgarla' birlikte ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke'nin maç sonu açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Oyunun ilk yarısında çok iyiydik. Her şeyi çok doğru yaptık. İkinci yarıda kısım kısım beklemeye geçtik. Oyuncu değişikliklerinde biraz tereddütte kaldık. Galatasaray'a karşı oynarken anlarda yenilebiliyorsunuz. Çok fazla o anları yaşatmadık. Çok iyi hazırlandık. Kalan son 6 maçlık periyot çok zor, ne yapabiliyorsak devam ettireceğiz.

Bize dışarıdan dua edenlerin de çok katkısı var. Kırılgan olduğumuz dönemler de oldu ki çok doğal. Burada yanan 'ateşi' söndürdük, sonra 'limana' çektik, şimdi 'rüzgarla' beraber ilerliyoruz. Burada inanmış adamlar var. Bu adamlar çok şey başardı. Bugün çok zor bir rakibi yendik. Bir senede gelinen nokta olması gerekenin çok üstünde. 3-4 yıllık süreçte olacak işler yaptık."