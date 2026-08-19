UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Tekke, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında, kupada yollarına devam etmek istediklerini belirterek, "Öncelikle Avrupa Ligi'ne katılmak istediğimiz bir duygumuz var. Bunu çok arzu ediyoruz. Bu kupayı oyunculuğunda kazanan biri olarak da ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Rakibimiz saygıyı hak eden bir rakip, iyi bir ekipleri var. Yarın bir sonraki maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bütün duygumuzla, takımımızla, heyecanımızla yarına hazırız. Taraftarımızla beraber ümidim avantajlı bir skoru alarak deplasmana gitmek." dedi.

Teknik adamlık kariyerinde ilk Avrupa heyecanı yaşamasının takım motivasyonuna etkisine ilişkin bir soru üzerine Tekke, şunları kaydetti: "Oyunculuğumda kazandığım bir yolculuğu çok iyi hatırladığım, hissettiğim, en önemlisi ne kadar zor olduğunu bildiğim bir serüven. Trabzonspor olarak uzun zamandan sonra Avrupa Ligi'ne katılabilme durumu geçen sene oyuncularımızla beraber başardığımız bir durum. Bunu devam ettirmek istiyoruz ama şunu da söylememiz lazım. Mevcut kadromuzda, kadroyu kurarken ve onu kullanırken doğru ve dikkat etmemiz gerekiyor. Oyuncularıma bunu bilhassa söyledim. Birçok maçta belki oyuncuların bir kısmı değişecek. Çünkü üç kulvarda yarışacağımız bir sezon geçireceğiz. Dolayısıyla Arseniy, Tim, Muçi ve belki bir oyuncunun gelmesiyle beraber takımımızın geçen seneden daha iyi durumda olduğu kesin. Ama şu an için özellikle Kasımpaşa maçından önce söylediğim bir şey var. 4-5 maçlık ritmimizi bulmaya ve zamana ihtiyacı var takımın. İyi olacağımız kesin."

Fatih Tekke, kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin ise "Benim sancım bitmiyor ama söyleyeyim. Trabzonspor'un teknik adamı olarak 17-18'inci aya doğru yaklaşıyoruz. Ben ve ekibimin burada bir başarısı olduğu söylenebilir. Ama geldiğimizden bu yana yapılan başarı, ben oyuncularıma da söylüyorum tamamen onlara ait. Bu arada bizim de yaptığımız ciddi zaman harcama, 7/24 kulübümüz için en doğru iş nasıl yapılabiliri düşünme, hissetme ve çalışma ve tekrarlarımız. Bu sene de aynı olacak." şeklinde konuştu.

'HER MAÇ ZORDUR'

Fatih Tekke, Ferencvaros'un takım değeri ve önlem alacağı oyuncu olup olmadığı yönündeki soru üzerine şunları dile getirdi:

"Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zordur. Kaliteli oyuncuları var ama önlem alacağımız dediğimiz bir durum söz konusu değil. Ama şurası bence önemli, 40 milyon euroluk takım dediğinizde veya 150 milyon euroluk takım dediğinizde bu tamamen ülke futbolunun durumunu izah eden bir şey. Kaliteyi izah eden bir şey değil. Avrupa Ligi takımlarının takım olma alışkanlığı, oyun oynama alışkanlıkları ülkemizdeki takımlardan daha fazla ki bunu dün de gördük. Türkiye’deki bir takımın 150 milyon euro oluşu tamamen transferin koşullarıyla alakalı bir şey. Oyuncu gelmiyor maliyet yükseliyor zaten. Dolayısıyla kalite açısından değerlendirilemez o."

Rakip takım ile ilgili değerlendirmede bulunan Tekke, "Takımda 3 orta saha, 4 orta saha, 5 orta saha iyi oyuncuları var. Sol tarafta Yusuf diye bir oyuncuları var. Enteresan oyuncu. Savunma iyi. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz. Trabzonspor sadece burada değil, sahada her rakibine saygı göstermeli, kendi performansının da en yükseğini göstermeli. Dediğim gibi ikinci maç için avantajlı bir halde yarın taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu şu an bizde var, inancımız var." dedi.