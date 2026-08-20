Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Tekke’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Bu gecenin iki tane kaybı var. 1-0 mağlup olmak ve Nwaiwu'nun kırmızı kart görmesi. Oyunun ilk yarısında 5-6 dakika rakip baskımızı kırdı. Yapılan 1-2 hata var. Çok pozisyonumuz var. Bugün olmadı. Oyuncularımın isteği, arzusu herkese bu turu geçebileceğimiz hissini verdi. “

‘İŞİMİZ BİRAZ DAHA ZORLAŞTI’

“Kolay olmuyor. Avantajlı skor almamız lazımdı. İşimiz biraz daha zorlaştı. İmkansız değil. Oyun olarak baktığınızda belki skor bambaşka olmalıydı. Yüksek tempo oynadık. İkinci yarı kalemize 1 defa geldiler. Böyle oluyor maçlar. Girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. Nasip olmadı. “

“Her hafta her hafta iyi olma, bu kadar kısa sürede takımım enerji ve iyi performans gösterdi. Bu maçlarda duyguyu, hata yapma bazen bu olmuyor. İkinci maç için ümidim asla ve asla, ne olursa olsun, daha iyi olacağımızı da biliyorum. Muçi'nin antrenman yapmadan bu halde oluşu, 1 hafta sonra daha iyi olacağı kesin. İki kaybımız var. Avantajlı skor alamadık. Nwaiwu'nun olmaması."