Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi. 2006'da futbolcu olarak ayrıldığı bordo mavili kulübe teknik direktör olarak dönen Fatih Tekke'nin teknik ekibi de belli oldu.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı sonrası görevi getirilen kulübün efsane ismi Şenol Güneş ile de yollar ayrıldı. Bordo-mavililerin yeni hocası camianın ve taraftarların çok istediği isim Fatih Tekke oldu.

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İSİMLER

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Fatih Tekke'nin bugün saat 11.00'de Trabzon'da olacak.

En büyük hayalim dediği Trabzonspor teknik direktörlüğü için resmi resmi sözleşmeye imzalayacak olan Fatih Tekke, imzanın ardından takımla ilk antrenmanına çıkacak.

Öte yandan Fatih Tekke'nin teknik ekibinde yer alacak isimler de belli oldu. Fatih Tekke'nin ekibinde yer alacak isimler daha önce de Alanyaspor ve İstanbulspor'da birlikte görev aldığı kişiler olacak.

O liste şöyle;

Orhan Kaynak, Orhan çıkrıkçı, Salih Tekke, Ali Nadir Başkan, Olcay Demir, Aykut Turhal ve Metin Aktaş.

Fatih Tekke'nin cumartesi günü deplasmanda Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada takımın başında olması bekleniyor.