Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke'yi KAP'a bildirdi. Tekke ile 4,5 yıllık bir sözleşme imzalandığı ve yıllık 30 Milyon TL garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre;

Sayın Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın %20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır.

TAZMİNAT ALMAYACAK

Bordo mavililer ayrıca Şenol Güneş'in de sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İşte o açıklama: "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş arasındaki 30.06.2026 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."