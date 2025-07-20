Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Erzurum'daki ikinci hazırlık maçında İran takımlarından Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, hazırlık karşılaşmalarında oyuncuların fiziksel durumunu ve bazı bölümleri denemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Tekke, "Bugün skor lehimize döndü, öncekilerde değildi. Skordan bağımsız değerlendirmeler yapıyoruz. Fiziksel olarak oyuncularım ciddi ve yoğun çalışıyor. Rakiplerimiz açısından da aynı şekilde. Bu hazırlık kampları ölçü olmamalı, olmuyor da zaten. Bizim açımızdan bu böyle." değerlendirmesinde bulundu.

Tekke, hazırlık maçları ve planlamalarıyla ilgili olarak şunları dile getirdi:

"23'ünde bir hazırlık maçımız daha var. Belki bir ya da iki tane daha olabilir, bunlar net değil. Şu an eksiklerimizden bir tanesi kesme savunmayı çalışmadık, savunmayı çalışacağız. İkincisi fiziksel olarak sprinti çalışacağız, 27'sinden sonra planımız o şekilde. Dolayısıyla hemen hemen yüzde yüz hazır olma durumuna geliyoruz ama daha vaktimiz var. Lige kadar hemen hemen hazır oluruz diye düşünüyorum ama gayet yoğun çalıştığımızı söyleyebilirim."

"Kalitemizi biraz daha artırmamız lazım"

Takımdaki futbolcuların durumu hakkında da bilgi veren Tekke, "Onuachu bileğine darbe aldı ve yanılmıyorsam iki güne kadar koşulara başlar, belki daha erken dönebilir. Zubkov'un kalçasında bir darbe var diye biliyorum. Darbeden dolayı çok riske etmedik. Aslında 45'e 45 oynatmayı düşünüyordum ama bazı oyuncularım özellikle Felipe'yi (Augusto) çok fazla kullandım. O da karşılığını verdi, fiziksel olarak iyi durumda. Oyuncuların ağrıları, sızıları olması gayet normal ama hepsini planlı bir şekilde sağlık ekibimizle, performans antrenörlerimizle birlikte yorgunluk durumlarının hepsini kontrol edip ona göre devam ediyoruz. Burada evet fiziksel her şeyimiz gayet iyi, ortam güzel ama Trabzonspor olarak biz kalitemizi biraz daha artırmamız lazım. Dolayısıyla beklentilerim devam ediyor, onlar geldikçe inşallah daha iyi olacağız." diye konuştu.

Tekke, hazırlık maçlarında genç oyunculara şans verilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Lig yaklaştıkça genç oyuncuların özellikle performans ve potansiyel durumlarını değerlendirip bu tip maçlarda ancak süre verebiliyoruz. Bugün onlar da başarılı ve istekliydiler. Oyunu anlama, algılama kaldı ki bazılarını farklı mevkilerde oynattık. Artık mevkilerden ziyade oyunda neyi ne kadar etkin yaptığın çok daha önemli. Bugün yorgunluktan kaynaklı ama pas kalitesinin çok çok daha üst düzeyde olması lazım. Tüm takım açısından söylüyorum kontrollerin çok daha üst düzeyde olması lazım. Basit ama benim için futbol oynayacaksak, savaşacaksak bu ihtiyacımız olan şey. Buna kalite ve detay diyorum."