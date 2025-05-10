Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında oynadığı maçta Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirten Fatih Tekke, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hemen hemen tüm oyuncularımın ayağına sağlık. Çok kaliteli takıma karşı oynadık. İlk yarıda 3 pozisyon var. Penaltı mı değil mi? Birinin olmuş olması lazımdı. Bugün tek memnun olmayacağım şey top bizdeyken daha fazla oynayabilmeliydik. Onu ara ara yaptık. Birebir savunmamız çok iyiydi. Skor hariç maç beklediğim gibi gitti. Etkili olduğumuz bölümde golü bulmamız lazımdı.

Şimdi çarşamba günü maçımız var. Talihsizlik de oldu. Enis'in iç yan bağında ciddi bir sakatlığı var. Kupa maçında başka neler yapabiliriz onu düşünmemiz lazım. Şunu gördük en azından; birebirde neler yapabileceğimizi gösterdik. Skor moralimizi bozdu ama cesur oynadık, o benim için önemli. Kupa maçında umarım nasip bize olur ama o da zor maç. İyi ki rotasyon yaptım diyorum çünkü 2 tane sakat verdim. Kupa almak için Antep'e gidiyoruz. Zor maç, ne olacağı belli olmaz. Oyuncularım beklediğimden iyiydi açıkçası.

Okay'ın durumunu bilmiyorum. Savic 3-4 hafta sonra gelmesi lazım ama riske edeceğim diyor. Umarım oynar. O da bize güç katacaktır. Ben bugün oyuncularımın isteğinden oldukça memnunum. Oyun kalitesinden çok oyuncu kalitesi bizi yendi diyebilirim."