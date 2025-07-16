Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavililerin Erzurum kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündemde adı geçen oyuncular Saul Niguez ve Puartes hakkında bilgi veren Tekke, "Son durumu başkanımızdan öğreniyorum. Başkanımızın söylediği şeyler var. Gayet olumlu ilerlediğini söylüyor. Bugün yarın bitebilir ile ilgili söylemleri var. Dolayısıyla ben de aynı düşüncedeyim. Bekliyoruz. Tabii bunun hızlı olması benim için önemli. Bu kampa en azından ne kadar erken gelirlerse yeni bir oyun şablonu, yeni oyuncuların birbiriyle uyumu, fiziksel durumlarını tekrar netleştirmek derken bir sürü parametre var. Bunlar bizim için önemli. Çünkü herkesin beklediği, bir yeni bir şey beklentisi var. O yeni oyuncularla, yeni bir kimlikle ve yeni bir oyunla beraber oynamaya çalışacağımız oyunlar bizi heyecanlandırabilir” ifadelerini kullandı.

‘BİRAZ YAVAŞ KALDIK DİYEBİLİRİM’

Tekke, mevcut kadroda azaltmaya gidip gitmeyeceği yönündeki soruya, "Oyuncularıma söylediğimi sizlerle paylaşabilirim. En az iki tane orta saha, bir tane kenar ve bana göre bir tane de stoper. Bunu oyuncularımla paylaştım. Sizle de paylaşımında bir sakıncası yok. Ama bu arada tabii ki sayısal bir problemimiz var. Dolayısıyla içerideki oyuncuların kalacaklar, gidecekler meselesi var. Bizden kaynaklı değil ama maalesef bu biraz yavaş ilerliyor. Bunu biraz daha hızlandırmamız lazım. Beklentim o. Ama şu ana kadar gördüğüm özellikle başkanımız ve tüm ekip elinden gelen her şeyi yapıyor. Bazen istemediğimiz anları ve durumları yaşayabiliyoruz ama şu an için biraz yavaş kaldık diyebilirim” şeklinde yanıt verdi.

‘TÜM TAKIMIN ÇALIŞMASINDAN MEMNUNUM’

Takımla birlikte kampa katılan genç oyuncularla ilgili olarak da Tekke, “Şimdi genç oyuncularla ilgili söylediğim bir şey var. Genç oyuncu ya da yaşlı oyuncu olması benim için çok bir şey ifade etmiyor. Bu oyun oynanacaksa, bugün 17 yaşında dünyanın birçok yerinde eğer çok yetenekliyseniz birçok mesafeleri alıyorsunuz. Milli takımları bile görebiliyorsunuz. A Milli takımlarda oynayan bu yaşlarda çok önemli ve yetenekli oyuncular var. Şu an bize katılan genç oyuncularımızın eksikleri var. Bizimle beraber zamana, antrenmana, tempoya, ilişkilenmeye, oyunu anlamaya, hatta bildiklerini unutmaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu çocukların zamana ihtiyacı var. Genç oyuncu; zamana ihtiyacı olan, eğer belli bir aşamaya gelmişse oynaması gereken dolayısıyla burada değilse başka bir yerde oynaması gereken dediğim oyuncular. Şu an hepsinin çalışmasından gayet memnunum” diye konuştu.

‘HER MAÇINA GALİBİYET İÇİN ÇIKACAK TRABZONSPOR OLACAK’

Trabzonspor’un yeni sezonda çift forvet oynayıp oynamayacağı yönündeki soruya Tekke, “ Herkesin düşündüğü, anladığı şekilde oynandığını düşünmüyorum açıkçası. Dünyada biraz daha farklı mevkilerden ziyade oyunun kendi şablonu, oyunun organizasyonu, oyundan ne beklediğiniz önemli. Dolayısıyla, bu maç maç değişebilir. Bizde de risk aldığımız anlar olabilir. Bazı maçlara çift başlayabiliriz. Bazı maçlarda da tek başlayabiliriz. Ama genelde oyundan istediğimiz şablonlar var. Bu bir tanesi. Topa sahip olmak olacak. Belki bu hoşunuza gitmeyecek ama top rakipteyken daha hızlı ve sert reaksiyonlarını çok sert veren bir takım görüntüsü olacak. Üçüncüsü tabii her maçına galibiyeti çıkacak Trabzonspor olacak" şeklinde yanıt verdi.

‘FİZİKSEL SEVİYEMİZİN ARTMASI GEREKİYOR’

Bu sezonki oyun anlayışına ilişkin de konuşan Tekke, ciddi anlamda fiziksel seviyelerinin artması gerektiğini söyleyerek, "Bireysel oyuncunun fiziksel yapısı, oyun yapısı reaksiyon hızı bu söylediklerimde birçok etken topa sahip olma oranı etkendir. Tamamıyla 'bunun nedeni şudur' diyemeyiz. Bu detayı çok doğru değerlendirmek lazım. Ama benim beklentim şu sadece top izlerken iyi oynayan değil. Çok gol atmak mı daha fazla puan kazandırıyor, daha az gol yemek mi puan kazandırıyor? Bunun istatistik karşılığı daha az puan. Bu benim için karşılığı. Savunmayı hücumdan daha iyi yapmanız gerekiyor. Hücumda günün sonunda topu bize, organizasyonlara, belli bölgeleri getireceğiz. Fakat burada oyuncuların yeteneği işi belirleyici olacak. Ama savunmada absürt hatalar yapmamamız gerekiyor. Bunun için de bizim ciddi fiziksel seviyemizin artması gerekiyor. Oyuncu profili, reaksiyon hızı, düşünme hızı gibi birçok faktörler var. Eğer topu kaybetmezseniz bunların hiçbirine gerek kalmaz zaten. Dolayısıyla hepsini düşünerek bir şablon oluşturmaya çalışacağız. Ama şunu söyleyeyim kamuoyuna her şey gayet iyi gidiyor. Oyuncularımın yani hepsi inanılmaz çalışıyor. Fakat kalitemizin artması lazım. Transferlerin biraz daha hızlı gelmesini istiyorum” dedi.

'UĞURCAN ÇAKIR GİBİ BİR KALECİ BULMAK KOLAY DEĞİL'

Bordo-mavili takımda ikinci kaleci pozisyonundaki Taha’nın ayrılmasının ardından bir kaleci arayışı olup olmadığı yönündeki soruya da cevap veren Tekke, “Böyle bir talebimiz, böyle bir düşüncemiz var. Uğurcan Çakır gibi bir kalecin arkasında bu kalitede Türk ikinci kaleci bulmak da kolay değil. Eğer bulabilirsek çok fazla alternatifimiz yok. 1-2 tane isim gündemde gibi, konuştuklarımızı düşündüklerimiz var. Fakat bu da olmazsa neticesinde arkadaki oyuncularda bizim oyuncularımız. Dolayısıyla bu oyuncular da buna hazır olacaklar. Yaşı ne olursa olsun. Trabzonspor formasını giyiyorsanız söylediğim bir şey vardı. Geçen hafta hatırlayın. Fatih niye oynamıyor? Ahmet niye oynamıyor? Konusu benim için bir soru değil. Bu Trabzonspor'da oynaman gerekiyorsa, oynayacaksan bu performansınla alakalı bir şey. Performansın isim değil. Ben de fena gözükmüyorum da oynayamıyorum. Neticesinde performans. Benim birinci kriterim performans” şeklinde konuştu.