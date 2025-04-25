Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, futbolculuk kariyerinde büyük haksızlıklara uğradığını ancak kimseye kırgın olmadığını belirterek, 'Hakkımı herkese helal ettim' dedi. Tekke, Türk futbolundaki sistemin yetenekli oyuncuların gelişimini engellediğini ve futbolculuk döneminde kendisini doğru yönlendirebilseydi dünyanın en iyi oyuncularından biri olabileceğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kulüp dergisinin 228. sayısına özel açıklamalarda bulundu. Futbolculuk döneminden teknik direktörlük kariyerine kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullanan Tekke, kendisine büyük haksızlıklar yapıldığını vurguladı.

'HAKSIZLIK YAPILDI AMA HERKESE HAKKIMI HELAL ETTİM'

Futbolculuk yıllarında yaşadığı sıkıntılara değinen Tekke, kendisine yönelik haksızlıkları şu sözlerle dile getirdi:

"Türk futbolu bana az değil, çok haksızlık yaptı. Ama bir alacağım var mı? Yok! Beni tanıyanlar iyi bilir, herkese hakkımı helal etmişimdir. Hiç sorun değil."

Genç yaşlarda mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olduğunu ancak zamanla daha gerçekçi bakış açısı geliştirdiğini belirten Tekke, futbolculuk kariyerinde daha büyük bir noktaya gelebileceğini söyledi.

'DÜNYA ÇAPINDA BİRİ OLABİLİRDİM'

Kendi futbolculuk dönemini değerlendiren Tekke, yetenekli birçok oyuncunun sistem nedeniyle beklenen seviyeye ulaşamadığını ifade etti:

"Futbolcu Fatih Tekke’yi ben yönlendirseydim, dünya çapında bir oyuncu olabilirdi. Sadece ben değil, benim dönemimde çok yetenekli oyuncular vardı ancak sistem onları da geri plana itti. Teknik direktörler, oyuncunun en güçlü yönlerini ortaya çıkaran bir oyun anlayışı yerine bireysel performansa dayalı bir futbol oynatıyordu. Bu da gelişimi engelledi."

Teknik adamlık kariyerinde de benzer zorluklarla karşılaştığını belirten Fatih Tekke, sabır ve çalışma ile bu süreci aşmaya çalıştığını dile getirdi.

TEKKE'NİN TRABZONSPOR HEDEFLERİ

Trabzonspor'daki hedeflerine de değinen Tekke, uzun vadeli bir yapılanma sürecine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı:

"Şampiyonlar Ligi finali hedefim var ama bunun bir süreç gerektirdiğini biliyorum. Önce kulübün ekonomik ve sportif olarak normalleşmesi gerekiyor. Adım adım ilerleyerek, Trabzonspor'u hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yarışan bir takım haline getirmeliyiz."

'FUTBOLCUYKEN DAHA MUTLUYDUM'

Teknik adamlık ile futbolculuk arasındaki farklara değinen Tekke, futbolculuk döneminde daha mutlu olduğunu belirtti:

"Futbolcuyken sorumluluklarım vardı ama mutlu olmak daha kolaydı. Şimdi teknik direktör olarak mutlu olmaya zaman bile bulamıyorum. Evi unuttuk, sürekli tesisteyiz. Ama yorulmayı seviyorum, çünkü bu mesleği tutkuyla yapıyorum."

Tekke, teknik direktör olarak en önemli prensiplerinden birinin saygı olduğunu vurgulayarak, "Çalıştığım takımlardaki oyunculara ilk söylediğim şey, saygısızlığı asla kabul etmeyeceğimdir. Hata yapabiliriz, ama önemli olan bunu telafi edebilmektir." dedi.

'GUARDİOLA'YI DAHİ OLARAK GÖRÜYORUM'

Fatih Tekke, dünya futbolundaki en beğendiği teknik direktörlerden de bahsederek şu ifadeleri kullandı:

"Guardiola’yı dahi olarak görüyorum. Şu an bir duraklama döneminde gibi görünebilir ama yine bir çıkış yolu bulacaktır. Gasperini ve Nagelsmann da farklı bakış açılarıyla dikkat çeken teknik direktörler."

'MESSİ AÇIK ARA EN İYİSİ'

Tekke, futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında kendisi için ilk sırada Lionel Messi’nin yer aldığını belirterek şunları söyledi:

"Messi, açık ara en büyük oyuncu. Ardından Maradona, Brezilyalı Ronaldo, Ronaldinho ve Zidane geliyor. Ancak Cristiano Ronaldo’ya da büyük saygı duyuyorum. O, disiplinli çalışmasıyla birçok doğal yeteneğin önüne geçmeyi başardı."