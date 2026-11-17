Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nda elde ettiği başarılarla tanınan teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray USA Derneği tarafından New Jersey eyaletinde düzenlenen geleneksel baloya katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan 73 yaşındaki Terim, ailesinin kökenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dedesinin ve babasının Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da dünyaya geldiğini belirten Terim, Kıbrıslı kimliğiyle gurur duyduğunu ifade etti.

'ONUNLA DA GURUR DUYUYORUZ'

Fatih Terim, "Rahmetli dedem Lefkoşa doğumluydu, babam da Lefkoşa doğumluydu. Ne yapacağımızı bilmiyorum ama Kıbrıslıyız. Onunla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.