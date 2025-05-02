Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Fateh'e 3-1 yenildi. Böylece Al Shabab'ın ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Al Shabab, 51 puanla 6. sırada yer aldı. Son 4 haftada üçüncü galibiyetini alan Al Fateh ise 33 puanla 11. sıraya yükseldi.
‘KARİYERİMDE İLK KEZ’
Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Al Fateh’i tebrik ediyorum. Kazanmayı hak ettiler. Kariyerimde ilk kez ilk çeyrekte üç gol yedim" dedi.