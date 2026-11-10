Milliyetçi Hareket Partisi Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, teknik direktör Fatih Terim'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulunduğunu duyurdu.
'TÜRK FUTBOLUNUN YAŞAYAN EFSANESİ'
Bayraktar, açıklamasında Terim'i "Türk futbolunun yaşayan efsanesi" olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:
"Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi Genel Merkezimizde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz."