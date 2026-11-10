Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, takımın 21 yaşındaki yıldızı Alexey Batrakov hakkında Rus basınından Vestikavkaza'ya konuştu.

''ONU GERÇEKTEN BEĞENİYORUM''

Genç Rus futbolcudan övgüyle bahseden Terim, "Alexey çok yetenekli bir oyuncu, onu gerçekten beğeniyorum. Şu anda çok iyi durumda ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. İstanbul'a, Galatasaray'a, büyük bir kulübe alışıyor. Bence gelecekte şu an olduğundan daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren deneyimli teknik adam, "Bence Galatasaray'a ve İstanbul'a çok hızlı bir şekilde adapte oldu." yorumunu yaptı.

13 MAÇTA 10 GOL KATKISI

Galatasaray'da 13 maça çıkan Alexey Batrakov, 6 gol atarken 4 asist yaptı ve 10 gole doğrudan katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan Batrakov'un kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.