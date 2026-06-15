A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi, başta Türkiye olmak üzere milyonlarca futbolseveri şaşkına çevirdi. Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Fatih Terim ise mağlubiyeti, kendi adıyla açtığı yeni YouTube kanalından yorumladı.

"OYNAMADIK, OYALANDIK"

Terim'in yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

"Avustralya karşısında oynamadık, oyalandık. Oynamamız lazım, oyalanmamız değil. Benim de keyfim kaçtı ama turnuva daha bitmedi. Ben onlara güveniyorum.

"BIRAKMAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Şu andan sonra biz buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Kendi işimizi zora soktuk. Turnuvalarda alınan her puan, atılan her gol çok önemli. 1 golle biz bir grup geçemedik. Çekya'yı 3-1 yensek direkt çıkıyoruz. 48 takımda üçüncülere de şans var. Kimse bırakmak diye bir düşünceye kapılmamalı.

"BİTEN HER ŞEY BAŞLAYAN BAŞKA BİR ŞEYDİR"

Bu maç bitti. Biten her şey, başlayan başka bir şeydir. İki maçımız var. EURO 2008'de Portekiz'e 2-0 yenildik. Sonra yarı finaldeydik. Türk Milli Takımı'nın önünde 2 maç var. Mesele son maça kadar mücadeleyi sürdürmek. Bir galibiyetin bile götürebileceği bir turnuvadayız.

"HALKIMIZDAN RİCAM..."

Halkımızdan ricam... Ya lütfen, hesap her zaman sorulur. Turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen tarafta olalım. Öldürmeyin yani!"

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Öte yandan Terim, sözlerini izleyenler arasında merak uyandıran sözlerle noktaladı:

"Bazen yanlış bilinen doğruları anlatacağım. 'Allah Allah' diyecekler. Bazen doğru bilinen yanlışları anlatacağım. 'Hayda' denecek. Bu platformda çok şey yerini bulacak. Gerekirse ismen, gerekirse cismen, gerekirse herkesin anlayacağı şekilde ima ederek. Ay, güneş, gerçek hep çıkar."