Fernando Muslera, Estudiantes'in Libertadores finalinde Palmeiras'a 1-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Uruguaylı kalecinin vedasının ardından Fatih Terim'den bir paylaşım geldi.

Terim, Muslera ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak kendisine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Galatasaray tarihine en çok kupa kazanan oyuncu olarak geçen Muslera, 2025 yazında sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerini sonlandırmış ve Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olmuştu.