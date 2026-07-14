2026 Dünya Kupası'nın grup maçları aşamasında kendi adını taşıyan YouTube kanalında yayınlara başlayan Fatih Terim, kendine has çıkışlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 72 yaşındaki futbol adamı, son olarak 4 sarı kart görerek kırmızı kart cezalası durumuna düşen oyuncularla ilgili sosyal medyada çok konuşulan bir öneriye imza attı.

"DERBİDE BÜTÜN OYUNCULAR OYNAR"

Terim, YouTube kanalından yayınladığı videoda sarı kart cezasıyla ilgili şu önerisini paylaştı:

"Sarı kart cezası alan bir oyuncu, önündeki 4 maçtan birinde bu cezayı çeker. Cezalı olan futbolcunun kulübü, maçtan ertesi gün futbol federasyonuna der ki 'Şu maçta cezasını çeksin'. Hiç olmazsa 'Bu hakem bilerek kart gösterdi' derdi kalkar. Derbide bütün oyuncular oynar. Önemli olan oyuncuyu kazanmak, derbiyi güzelleştirmek. Yunanistan'da biz yaşadık. Cezayı çekecek, ceza caydırıcı bir unsur. Kuralı değiştirmek elimizde."

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Sosyal medyada Terim'in bu önerisine birbirinden renkli yorumlar geldi. Kullanıcı görüşlerinin bazıları şöyle:

- "Kırmızı kart cezası da kınama olsun, böylece herkes derbide oynayabilir."

- "Eee, 4 maçtan en kolay olanı seçecek. O 4 maça kadar ne olur bilinmez... Sezonun sonundan 1 önceki maçta sarı kart cezalısı olsa gelecek sezonu mu seçecek?"

- "Hatta sakat olduğu bir maçta çeksin cezasını."

- "İsterseniz hükmün açıklanmasını geri bırakın bir hafta kart görmezse temelli iptal edin."

- "Sahaya takım elbise ve kravatla çıkarsa iyi halden ertelensin, iptal edilsin..."