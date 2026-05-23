Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kuruluna katılan deneyimli teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tecrübeli teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon uygulanacağını resmen açıkladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yabancı kuralı hakkında yöneltilen soruya yanıt veren Fatih Terim: "Ben daha önce anlattım bakış açımı. Ben mümkün olsa yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama en doğrusudur. O zaman da söylemiştim; 14 Türk mecburiydi, 14 yabancı değil. Yabancı serbestti, istediğin kadar alabilirdin. Geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, dönüştüğü, yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız. Doğru bir şeye karar verilmesi lazım, bunun üzerine gidilmesi lazım. Yapacaklardır, federasyonda bunu yapacak kapasite zaten var. Kulüplerle oturup konuşulur." dedi.