Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, son olarak Real Sociedad’ı çalıştıran İspanyol teknik direktör Imanol Alguacil ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon 6 aylık sözleşme imzalayarak takımın başına geçen Fatih Terim yönetiminde Al Shabab ligi 6. sırada bitirmişti.

TERİM’E VEDA

Al Shabab, Imanol Alguacil ile sözleşme imzaladıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'e veda etti. Veda videosunda "Halil İbrahim" türküsünü kullanan Suudi ekibi, yaptığı paylaşımda:

"Bir takımın başından birçok teknik direktör geçer, ancak çok azı sahaların ötesine geçen bir iz bırakır. Fatih, hem duruşu hem de karakteriyle geride güzel bir iz bırakan örnek bir teknik direktördü."