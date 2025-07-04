Al-Shabab'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi... Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim'e veda edilmeden yeni hoca resmen açıklandı.
Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu olan Fatih Terim, Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı. Yaşanan gelişme üzerine Suudi Arabistan ekibi yeni teknik direktör arayışlarına girdi.
İSPANYOL HOCA GELDİ
Suudiler Terim ile yolların ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapmadan, tecrübeli hocaya teşekkür mesajı yayınlamadan apar topar yeni hocasını duyurdu.
Al Shabab, son olarak Real Sociedad’ı çalıştıran İspanyol teknik direktör Imanol Alguacil ile sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon 6 aylık sözleşme imzalayarak takımın başına geçen Fatih Terim yönetiminde Al Shabab ligi 6. sırada bitirmişti.
Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
أهلاً بالسيد "الغواسيل" في العاصمة 🤍 pic.twitter.com/2HWKy7soYF— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 3, 2025