Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab’ı çalıştıran Fatih Terim, Galatasaray’daki eski öğrencisi Mario Lemina’yı yeniden kadrosunda görmek istiyor.

NTV Spor’un, Riyadah Scoop kaynaklı haberine göre; Al-Shabab yönetimi, sezon ortasında da girişimlerde bulunduğu Gabonlu orta saha oyuncusu için yeniden harekete geçti. Transfer görüşmelerinin ciddi şekilde sürdüğü ve anlaşmanın kısa sürede sağlanabileceği belirtiliyor.

GALATASARAY'A ÖNEMLİ KATKI

Galatasaray’a bu sezon transfer olan ve kısa sürede Okan Buruk’un vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Lemina, yarım sezonda çıktığı 16 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Başarılı futbolcu, orta sahadaki istikrarlı görüntüsüyle taraftarın beğenisini toplamıştı.

Fatih Terim’in, Galatasaray’da birlikte çalıştığı dönemde çok güvendiği Lemina’yı Al-Shabab kadrosuna katmak için bizzat devreye girdiği ifade ediliyor.

DEVRE ARASINDA DA İSTEMİŞTİ

Yine haberde yer alan bilgilere göre; Suudi Arabistan ekibi, devre arasında da Lemina için girişimlerde bulunmuş ancak o dönemde bu transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'a transfer olduktan sonra teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla göz doldurmuştu. Yarım sezonda 16 resmi maçta görev alan Gabonlu orta saha, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.