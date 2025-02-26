Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davası kapsamında Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen talimat duruşmasında, müşteki Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı verildi.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Şubat’ta görülen duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan ile tutuksuz sanık Hakan Ateş’in avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Fatih Terim’in avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Fatih Terim’in avukatının, müvekkilinin yurt dışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamayacağını tutanakla bildirdiğini ifade etti.

Sanık Erzan’ın avukatı Serkan Sarıyaprak, Fatih Terim’in mazereti konusunda, yargılamanın yapıldığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yurda giriş-çıkış kayıtlarının araştırılmasını talep etti.

Sanık Hakan Ateş’in avukatı Birsen Elmas ise esas yargılamanın 21 Nisan’da yapılacağını, bu ay içerisinde yeni bir talimat duruşması yapıldığı takdirde müvekkilinin duruşmaya gelme ihtimali olduğunu söyleyerek, yeni bir duruşma günü verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Terim hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani'nin "tefecilik" suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edilirken, Nur Erkasap'ın ise "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilen iddianamede ise Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.